مع التطور السريع للسيارات الكهربائية التي إستطاعت الآن قطع مسافة 500 كم بشحنة كهربائية واحدة، أصبح الطلب يزداد على وجود شواحن كهربائية قادرة على شحن السيارة بمدة زمنية قصيرة.

هذا ما أعلنته جنرال موتورز في تصريح صادر من الشركة لصحيفة Bloomberg أنها بالتعاون مع شركة Delta Americas يعملان على تطوير شاحن كهربائي جديد قادر على تزويد السيارة بمسافة 290 كم خلال 10 دقائق فقط، يذكر أن أفضل الشواحن المتواجدة حالياً هو ما توصلت إليه بورش مع تايكان الكهربائية التي تستطيع قطع مسافة 100 كم خلال 4 دقائق من الشحن.