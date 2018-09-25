مرسيدس تطلق سيارة صالون من الفئة a الجديدة

تستعد شركة مرسيدس للكشف عن موديل صالون من سيارة الفئة A الجديدة يناير المقبل بسعر يبدأ من 30 ألف و916 يورو، أي نحو (ستمائة و50 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون المدمجة تأتي بزيادة في الطول بمقدار13 سم ليصل طولها إلى 55ر4 م، مع زيادة سعة صندوق الأمتعة بمقدار 50 لترا لتصل إلى 420 لترا مقارنة بالسيارة الهاتشباك خماسية الأبواب.

وتستمد سيارة الصالون التجهيزات التقنية وباقة المحركات من الموديل الهاتشباك من الفئة A، ويسري ذلك أيضا على الأنظمة المساعدة ونظام الاستعمال MBUX المزود بشاشة لمسية كبيرة ونظام التحكم عن طريق الأوامر الصوتية على غرار أبل Siri.

وعلى صعيد الجوانب التقنية توفر شركة مرسيدس لسيارة الصالون الجديدة من الفئة A ثلاثة محركات بنزين ومحرك ديزل؛ حيث يعتمد الموديل A200 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 3ر1 لتر وبقوة 120 كيلووات/163 حصان، بالإضافة إلى الموديل A220 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر وبقوة 140 كيلووات/190 حصان مع نظام دفع رباعي ضمن التجهيزات القياسية، وكذلك الموديل A250 بقوة 165 كيلووات/224 حصان، ويأتي محرك الديزل الوحيد في الموديل A180d بقوة 85 كيلووات/116 حصان.

وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يتراوح من 1ر4 إلى 5ر6 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 107 إلى 149 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتنطلق السيارة الصالون الجديدة من الفئة A بسرعة قصوى تصل إلى 250 كلم/س.