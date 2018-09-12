وضع نائب رئيس قسم التصاميم لدى نيسان Alfonso Albaisa حدًا للشائعات حول مستقبل Z الرياضية، وذكر أن الكوبيه التي أطلقت للمرة الأولى قبل حوالي 10 سنوات قريبة من أن يتم إستبدالها بجيل جديد حيث أكد أنهم يعملون على تصميم السيارة الجديدة.

السيد ألبيزيا واصل حديثه وذكر أن الخطة الحالية هو للكشف عن السيارة العام المقبل في معرض طوكيو الذي يقام في أكتوبر 2019، وذكر أن ذلك يتزامن مع مرور 50 عام على إطلاق أول سيارة Z في تاريخ نيسان، وكشف أن نيسان قد أبرمت شراكة مع مرسيدس تتمحور حول مشاركة المحركات ومن الممكن جداً أن نشاهد Z الجديد بمحرك من تطوير وتوقيع مرسيدس.