وضع نائب رئيس قسم التصاميم لدى نيسان Alfonso Albaisa حدًا للشائعات حول مستقبل Z الرياضية، وذكر أن الكوبيه التي أطلقت للمرة الأولى قبل حوالي 10 سنوات قريبة من أن يتم إستبدالها بجيل جديد حيث أكد أنهم يعملون على تصميم السيارة الجديدة.
السيد ألبيزيا واصل حديثه وذكر أن الخطة الحالية هو للكشف عن السيارة العام المقبل في معرض طوكيو الذي يقام في أكتوبر 2019، وذكر أن ذلك يتزامن مع مرور 50 عام على إطلاق أول سيارة Z في تاريخ نيسان، وكشف أن نيسان قد أبرمت شراكة مع مرسيدس تتمحور حول مشاركة المحركات ومن الممكن جداً أن نشاهد Z الجديد بمحرك من تطوير وتوقيع مرسيدس.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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