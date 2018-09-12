تستعد فورد الأسبوع المقبل وبالتحديد في 20 سبتمبر في أحد المعارض المحلية في مدينة هانوفر الألمانية من الكشف عن الجيل الجديد من شاحنات ترانزيت التي ستأتي بمحركات هجينة للمرة الأولى.
ترانزيت الجديدة ستكون قادرة على السير لمسافة 50 كم من دون أي إنبعاثات بإستخدام محركها الكهربائي، بينما محركها البنزين إيكوبوست سعة 1.0 لتر سيوفر مدى إجمالي يصل إلى 482 كم، وستكشف فورد عن تقنية جديدة لربط شاحناتها مع بعضها البعض وهي التي ستوفر الكثير من التكاليف على الشركات كون فورد تسعى بأن تكون ناقلة للبضائع كطرف ثالث بإستخدام هذه التقنية.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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