تستعد فورد الأسبوع المقبل وبالتحديد في 20 سبتمبر في أحد المعارض المحلية في مدينة هانوفر الألمانية من الكشف عن الجيل الجديد من شاحنات ترانزيت التي ستأتي بمحركات هجينة للمرة الأولى.

ترانزيت الجديدة ستكون قادرة على السير لمسافة 50 كم من دون أي إنبعاثات بإستخدام محركها الكهربائي، بينما محركها البنزين إيكوبوست سعة 1.0 لتر سيوفر مدى إجمالي يصل إلى 482 كم، وستكشف فورد عن تقنية جديدة لربط شاحناتها مع بعضها البعض وهي التي ستوفر الكثير من التكاليف على الشركات كون فورد تسعى بأن تكون ناقلة للبضائع كطرف ثالث بإستخدام هذه التقنية.