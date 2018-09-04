يبدو أن موعد الكشف عن فولكس واجن T-Cross أصبح قريباً جداً، فبعد أيام من إطلاق فولكس واجن صور تشويقية ورسومات فنية لـ T-Cross، أطلقت الشركة فيديو تشويقي يظهر لقطات سريعة من داخلية وخارجية السيارة.

الكروس أوفر الجديدة تم إنتاجها على قاعدة عجلات MQB A0 والتي ستكون بنظام الدفع الأمامي فقط، فولكس واجن لم تكشف بعد عن تفاصيل أداء السيارة ولكن من المتوقع أن نشاهدها للمرة الأولى في معرض باريس الذي يقام الشهر المقبل.