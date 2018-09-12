جينيسيس ستكشف عن أول سيارة كروس أوفر لها في 2020

تسعى جينيسيس التي إستقلت مؤخراً من الشركة الأم هيونداي إلى وضع إسمها بقوة في سوق السيارات عبر التنوع في سيارات أسطولها، وهذا السبب الذي جعل مجلس الإدارة يبحث إنتاج كروس أوفر بسبب الإحتكار لسيارات السيدان لأسطول الشركة الحالي. فقد كشف تقرير أن العام 2020 سيشهد الكشف عن الكروس أوفر GV80 بنسختها الإنتاجية والتي ستكون مشابهة إلى حد كبير للإختبارية GV80 التي كشفت عنها في 2017.
بحسب المصدر فإن الكروس أوفر الجديدة ستكون على نفس قاعدة عجلات G80 بجيلها الجديد وستحمل نفس محركات V8 و V6، يذكر أن GV80 ليست الـ SUV الوحيدة التي تعمل عليها جينيسيس، فالشركة ستطلق كروس أوفر أصغر وهي GV70 والتي خصصت لمنافسة أودي Q5، مرسيدس GLC وبي إم دبليو X3.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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