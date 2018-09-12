جينيسيس ستكشف عن أول سيارة كروس أوفر لها في 2020

تسعى جينيسيس التي إستقلت مؤخراً من الشركة الأم هيونداي إلى وضع إسمها بقوة في سوق السيارات عبر التنوع في سيارات أسطولها، وهذا السبب الذي جعل مجلس الإدارة يبحث إنتاج كروس أوفر بسبب الإحتكار لسيارات السيدان لأسطول الشركة الحالي. فقد كشف تقرير أن العام 2020 سيشهد الكشف عن الكروس أوفر GV80 بنسختها الإنتاجية والتي ستكون مشابهة إلى حد كبير للإختبارية GV80 التي كشفت عنها في 2017.

بحسب المصدر فإن الكروس أوفر الجديدة ستكون على نفس قاعدة عجلات G80 بجيلها الجديد وستحمل نفس محركات V8 و V6، يذكر أن GV80 ليست الـ SUV الوحيدة التي تعمل عليها جينيسيس، فالشركة ستطلق كروس أوفر أصغر وهي GV70 والتي خصصت لمنافسة أودي Q5، مرسيدس GLC وبي إم دبليو X3.