معلومات عن سيارة 2019 gle رباعية الدفع المنتظر أن تطرحها مرسيدس قريبا

سربت مواقع مهتمة بشؤون السيارات صورا ومعلومات عن سيارة "GLE" رباعية الدفع المنتظر أن تطرحها مرسيدس قريبا.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تأتي السيارة الجديدة بهيكل عصري أنيق يجمع بين تصاميم "ML" و"GL" التي طرحتها مرسيدس في السنوات الأخيرة، مع تعديلات شملت الواجهة الأمامية التي أصبحت شبيهة بواجهة السيارة الكهربائية التي استعرضتها الشركة مؤخرا.