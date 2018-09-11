قامت أبارث ببدء الاعلان عن النسخ المحسنة من مجموعة موديلات 595 بقوة لا تقل عن 177 حصان في صورة نسخ 595 Competizione، ويتوفر للسيارة محرك T-Jet سعة 1.4 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني مع نظام تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق في نسخة 595 Competizione، أما موديلات 595 Turismo الأقل فتأتي بقوة 163 حصان كما توجد موديلات 595 Pista بقوة 158 حصان والنسخة الأساسية هي أبارث بقوة 143 حصان.
ولكن هناك نسخ أعلى من 595 Competizione وتتمثل في 695 Rivale وتأتي بطلاء خارجي مزدوج يشمل لون أزرق Riva Evening ورمادي شارك مع تطعيمات ماهوجني وفرش جلدي، وسيتوفر لسيارات أبارث نظام ترفيهي Uconnect 5 المرتبط براديو وشاشة تعمل باللمس مع Uconnect Live.
وتأتي الشاشة قياس 7 بوصة قياسية في نسخ Pista فقط أما لون الأخضر أدرينالين فيتوفر بصورة حصرية في نسخ Competizione وPista التي يتوفر لهما نظام عادم ريكورد مونزا أتيفو بصورة قياسية، كما يمكن طلاء نسخ Turismo باللون الرمادي أسفالتو.
وتتوافق السيارات مع معايير Euro 6D-TEMP الجديدة للانبعاثات الكربونية وبفضل الفتحات الخاصة بالتهوية تزيد عملية التبريد بنسبة 18% مقارنة بالموديلات السابقة.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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