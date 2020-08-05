لينكون نافيجيتور ترتقي بمعايير الفخامة لسيارات الدفع

حققت سيارة لينكون نافيجيتور أعلى معايير الفخامة بين سيارات الدفع الرباعي، بفضل مواصفاتها المذهلة، إذ تمتاز السيارة الفاخرة التي تقدمها لينكون، بالتقنيات الحصرية والخصائص الأفضل في فئتها. لينكون نافيجيتور أخف وزناً بـ 90 كيلوغراماً بالمقارنة مع الطراز السابق، واستثمر مصممو نافيجيتور مساحة السيارة بشكل مختلف من أجل توفير تقنيات أكثر سهولة في الاستخدام لمن يقودها، وتم التركيز على إضاءة سيارة نافيجيتور، فتم استخدام إضاءة LED بنسبة 100% في جميع أنحاء السيارة، والتي صُممت لتدوم طوال عمر السيارة.

لينكون نافيجيتور تأتي بتصميم فخم للغاية

ومن الداخل، تم تصميم وانشاء مقصورة سيارة نافيجيتور، بحيث توفر مساحة استثنائية للتحرك، إذ تقدّم المقصورة في صف المقاعد الأول والثاني مساحة مريحة للجلوس، وفي الصف الثاني والثالث مساحة للأرجل بشكل أوسع، بالإضافة إلى منطقة للأمتعة خلف صفوف المقاعد الثلاثة، كما توفر أيضاً حجم تخزين أكبر من أي طراز منافس في فئتها.

30وضعية مختلفة لمقاعد سيارة نافيجيتور الجديدة

السيارة تمتاز أيضا بإمكانية تغيير وضعية مقاعدها بـ 30 طريقة مع عناصر تعزّز من رفاهية الجلوس، إضافةً إلى إمكانية تغيير شكل سطح المقعد بما يتناسب مع راحة الركاب، وتمتاز نافيجيتور أيضاً بأداء رفيع وقوة هائلة، فقوتها تبلغ 450 حصاناً بمحرك توربو مزدوج سعة 3.5 لتر.