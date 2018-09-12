بوجاتي تشيرون ستكون أخر سيارة بمحرك w16

محرك بوجاتي الـ W16 رباعي التيربو كان ثورياً عندما تم تقديمه لأول مرة في فايرون عام 2005، وحصلت السيارة بفضله لقب أسرع سيارة في العالم لوقت طويل. ولم تتوقف بوجاتي عن تطويره، فقد إستمر لليوم وتحديداً في تشيرون واصبح بقوة 1,500 حصان.
ولكن للأسف لكل شئ نهاية. فقد كشف رئيس بوجاتي السيد Stephan Winkelmann لمجلة Car Advise عن ان لجنة الإنبعاثات أصبحت تزيد ضغطها عليهم للتوقف من إستخدام المحرك. وأكد tephan Winkelmann بأن تصغير المحركات ليس الحل الوحيد لإستبدال المحرك، أو حتى المحركات الكهربائية خلال الوقت الحالي. وذلك بسبب وزنها الكبير، ومازالت الشركة تبحث عن طرق لتخفيف وزن التقنيات اللازمة للسيارات الكهربائية.
أكد Stephan Winkelmann في النهائية بأنهم لن يصغروا محركاتهم و يربطوها بنظام هجين إلا أذا كانت بسيارة تنتج قوة أكثر وبأداء أفضل.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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