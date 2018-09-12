بوجاتي تشيرون ستكون أخر سيارة بمحرك w16

محرك بوجاتي الـ W16 رباعي التيربو كان ثورياً عندما تم تقديمه لأول مرة في فايرون عام 2005، وحصلت السيارة بفضله لقب أسرع سيارة في العالم لوقت طويل. ولم تتوقف بوجاتي عن تطويره، فقد إستمر لليوم وتحديداً في تشيرون واصبح بقوة 1,500 حصان.

ولكن للأسف لكل شئ نهاية. فقد كشف رئيس بوجاتي السيد Stephan Winkelmann لمجلة Car Advise عن ان لجنة الإنبعاثات أصبحت تزيد ضغطها عليهم للتوقف من إستخدام المحرك. وأكد tephan Winkelmann بأن تصغير المحركات ليس الحل الوحيد لإستبدال المحرك، أو حتى المحركات الكهربائية خلال الوقت الحالي. وذلك بسبب وزنها الكبير، ومازالت الشركة تبحث عن طرق لتخفيف وزن التقنيات اللازمة للسيارات الكهربائية.

أكد Stephan Winkelmann في النهائية بأنهم لن يصغروا محركاتهم و يربطوها بنظام هجين إلا أذا كانت بسيارة تنتج قوة أكثر وبأداء أفضل.