تعرف على سعر ومواصفات نسخ بورش gts الجديدة

تستعد شركة بورش لطرح نسخ GTS من أيقونتها Panamera، وهي نسخ رياضية رباعية الأبواب، خلال العام الجاري.

وتأتي النسخ بسعر يبدأ من 138 ألف و 493 يورو للموديل الهاتشباك أي نحو (مليونين و870 ألف جنيه)، وبسعر يبدأ من 141 ألف و349 يورو، نحو (مليونين و950 ألف جنيه) للموديل Sport Turismo ذي الغطاء الخلفي الكبير.

ويتمثل الاختلاف الأكثر تميزا عن موديلات Panamera التقليدية في المحرك؛ حيث تعتمد نسخ GTS على سواعد محرك بنزين V8 سعة 0ر4 لتر وبقوة 334 كيلووات/460 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 620 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بكلا الهيكلين من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر4 ثانية، في حين تتراوح سرعتها القصوى من 289 إلى 292 كلم/س. واعتمادا على شكل الهيكل يتراوح معدل استهلاك الوقود بين 3ر10 لتر/100 كلم و 6ر10 لتر/100 كلم.

وبالإضافة إلى المحرك الأكثر قوة تعتمد السيارة على مجموعة تعليق هوائي ذات ضبط رياضي، ساعدت على خفض الخلوص الأرضي بمقدار 10 ملم، فضلا عن التصميم المعدل والمآزر الجديدة، والعناصر المطلية باللون الأسود. وتم تجهيز المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية وفرش ألكانترا الفاخر.