خدمات تطبيق waze الملاحية أصبحت متوفرة على منصة carplay

الأسبوع الماضي وفرت شركة جوجل تجربة جديدة لنظام الملاحة على منصة CarPlay بدعمها بخدمات خرائط جوجل، وفي خطوة مشابهة اليوم قام تطبيق Waza بدعم منصة آبل وفقاً لموقع 9to5Mac. وقد قالت Waze في وقت سابق أنها ستكون على قيد العمل قريباً عبر CarPlay بعد حصول الأخيرة على نظام ملاحة خرائط جوجل قبل عدة أيام.

ويعتبر دعم Waze لـ منصة آبل CarPlay خطوة كبيرة لتوفير تجربة متكاملة تسمح بمزامنة الاتجاهات باستخدام الآيفون عن طريق التطبيق، وعلى غرار خرائط جوجل، ويقوم تطبيق Waze بتوفير العديد من الخصائص والميزات المرئية على CarPlay حيث يمكنك على سبيل المثال التنقل بين الوضع الليلي أو النهار وفقاً لما تفضله، وليس بالاعتماد على التغير التلقائي حسب الوقت، بالإضافة لإمكانية تغير الأيقونة التي يستخدمها التطبيق لخاصية عرض الاتجاهات للمستخدم في طريق محدد وتزويده بالارشادات البصرية أو الكلامية المعروفة باسم turn-by-turn.

ولم ليس غريباً إتباع Waze لخطى جوجل في دعم منصة CarPlay، حيث أن جوجل هي الشركة الأم الآن، فقد استحوذت على تطبيق الملاحة المرورية عام 2013.