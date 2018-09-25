خدمات تطبيق waze الملاحية أصبحت متوفرة على منصة carplay

الأسبوع الماضي وفرت شركة جوجل تجربة جديدة لنظام الملاحة على منصة CarPlay بدعمها بخدمات خرائط جوجل، وفي خطوة مشابهة اليوم قام تطبيق Waza بدعم منصة آبل وفقاً لموقع 9to5Mac. وقد قالت Waze في وقت سابق أنها ستكون على قيد العمل قريباً عبر CarPlay بعد حصول الأخيرة على نظام ملاحة خرائط جوجل قبل عدة أيام.
ويعتبر دعم Waze لـ منصة آبل CarPlay خطوة كبيرة لتوفير تجربة متكاملة تسمح بمزامنة الاتجاهات باستخدام الآيفون عن طريق التطبيق، وعلى غرار خرائط جوجل، ويقوم تطبيق Waze بتوفير العديد من الخصائص والميزات المرئية على CarPlay حيث يمكنك على سبيل المثال التنقل بين الوضع الليلي أو النهار وفقاً لما تفضله، وليس بالاعتماد على التغير التلقائي حسب الوقت، بالإضافة لإمكانية تغير الأيقونة التي يستخدمها التطبيق لخاصية عرض الاتجاهات للمستخدم في طريق محدد وتزويده بالارشادات البصرية أو الكلامية المعروفة باسم turn-by-turn.
ولم ليس غريباً إتباع Waze لخطى جوجل في دعم منصة CarPlay، حيث أن جوجل هي الشركة الأم الآن، فقد استحوذت على تطبيق الملاحة المرورية عام 2013.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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