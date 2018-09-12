جرت العادة أن تقدم شركات التعديل السيارات لعملائها الراغبين في مزيد من الحماية خلال تنقلاتهم نسخ مصفحة من سيارات فارهة أو سيارات SUV ضخمة، لكن مؤخرا كسرت شركة تراسكو الألمانية هذه العادة، وذلك بتقديمها لنسخة مصفحة من سيارة غير متوقعة على الإطلاق تختلف عن سيارات الفئات السابقة، وهي سيارة أستون مارتن DB11 الرياضية الفخمة.

ولا تقدم كثير من الشركات على تصفيح السيارات الشبيهة بسيارة أستون مارتن لصغر حجمها وأيضا لأن مثل هذه الفئة تعتمد وبشكل كبير على خفة وزنها للمحافظة على أدائها ومعدل تسارعها، لكن ذكرت الشركة أنها انتهت من تصفيح هذه السيارة بإضافة عدة أجزاء لها بلغ وزنها 150 كيلوجرام فقط، وهو وزن خفيف جدا مقارنة بالأوزان الإضافية التي يتم عادتها للسيارات المراد تصفيحها.

وذكرت الشركة أن السيارة أصبحت تتمتع بتصفيح من المستوى الرابع، وشملت التعديلات على السيارة تغيير زجاجها بالكامل، وإضافة أجزاء من الصلب القوي المقاوم للرصاص بأبواب السيارة وجوانبها، وهي أجزاء وجدتها الشركة كافية جدا لتأمين ركاب السيارة.

جدير بالذكر أن السيارة تحمل محرك V12 بقوة 600 حصان و700 نيوتن متر من عزم الدوران، لذلك أكدت الشركة أن الوزن الإضافي لن يؤثر بتاتا على أداء السيارة أثناء قيادتها بشكل عادي على الطريق، ويحتمل أن يلاحظ هبوط بسيط جدا في أداء السيارة عند قيادتها فقط على حلبات السباق.