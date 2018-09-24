بي إم دبليو تكشف عن قائمة سياراتها لمعرض باريس

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن القائمة المخصصة لمعرض باريس الذي يقام في 2 أكتوبر المقبل للصحفيين وفي 4 أكتوبر للزوار.

قائمة هذا العام ستشهد تدشين الجيل الجديد من Z4 والتي ظهرت في صور رسمية صادرة من الشركة مسبقاً، وتتميز بسقفها المفتوح وتصميمها الجديد والذي يتضمن العديد من التقنيات التي أضيفت من الشركة الألمانية، حيث تتوسط داخلية السيارة شاشة ضخمة بمقاس 10.2 إنش للنظام الترفيهي.

بي إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه ستظهر هي الأخرى في المعرض وهي مخصصة لمنافسة مرسيدس S-Class كوبيه، وتتسلح الفئة الثامنة بالعديد من الخصائص ذاتية القيادة بالإضافة إلى محركاتها الرائعة خاصة في فئة M850i كوبيه عالية الأداء بقوة 523 حصان بفضل محركها V8 المطور من قبل قسم M الرياضي.

أيضاً الجيل الرابع والجديد من X5 ستكون من ضمن أسطول بي إم دبليو في المعرض وتتميز بمحركاتها الجديدة ونظام مطور للدفع الرباعي ونظام تعليق جديد بالإضافة إلى نظام التشغيل الجديد للنظام الترفيهي من بي إم دبليو الذي يطلق عليه OS 7.0. وستكشف بي إم دبليو في معرض هذا العام عن M5 Competition التي ستأتي بمحرك V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 617 حصان وتمتلك تسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 3.3 ثانية فقط.