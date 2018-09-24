بي إم دبليو تكشف عن قائمة سياراتها لمعرض باريس

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن القائمة المخصصة لمعرض باريس الذي يقام في 2 أكتوبر المقبل للصحفيين وفي 4 أكتوبر للزوار.
قائمة هذا العام ستشهد تدشين الجيل الجديد من Z4 والتي ظهرت في صور رسمية صادرة من الشركة مسبقاً، وتتميز بسقفها المفتوح وتصميمها الجديد والذي يتضمن العديد من التقنيات التي أضيفت من الشركة الألمانية، حيث تتوسط داخلية السيارة شاشة ضخمة بمقاس 10.2 إنش للنظام الترفيهي.
بي إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه ستظهر هي الأخرى في المعرض وهي مخصصة لمنافسة مرسيدس S-Class كوبيه، وتتسلح الفئة الثامنة بالعديد من الخصائص ذاتية القيادة بالإضافة إلى محركاتها الرائعة خاصة في فئة M850i كوبيه عالية الأداء بقوة 523 حصان بفضل محركها V8 المطور من قبل قسم M الرياضي.
أيضاً الجيل الرابع والجديد من X5 ستكون من ضمن أسطول بي إم دبليو في المعرض وتتميز بمحركاتها الجديدة ونظام مطور للدفع الرباعي ونظام تعليق جديد بالإضافة إلى نظام التشغيل الجديد للنظام الترفيهي من بي إم دبليو الذي يطلق عليه OS 7.0. وستكشف بي إم دبليو في معرض هذا العام عن M5 Competition التي ستأتي بمحرك V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 617 حصان وتمتلك تسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 3.3 ثانية فقط.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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