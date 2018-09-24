تيسلا رودستر تتحدى موديل 3 performance في سباق التسارع

مع إطلاق موديل 3, أطلقت تيسلا كذلك فئة رياضية عالية الأداء. السؤال هنا هل هي سيارة جديرة بما نعرفه عن سيارات تيسلا الرياضية بعدما تركت موديل S إنطباعاً قوياً؟ للإجابة على السؤال وضعت السيارة أمام الجيل الماضي من تيسلا رودستر الرياضية.
حيث تعتبر رودستر هي أول سيارة تصنعها تيسلا, أطلقتها للبيع في عام 2008. ومن المنتظر أن يأتي الجيل الجديد منها في 2020, ووفقاً لتيسلا فالجيل القادم سيكسر جميع الأرقام القياسية وستكون أسرع سيارة إنتاجية في التاريخ.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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