تيسلا رودستر تتحدى موديل 3 performance في سباق التسارع

مع إطلاق موديل 3, أطلقت تيسلا كذلك فئة رياضية عالية الأداء. السؤال هنا هل هي سيارة جديرة بما نعرفه عن سيارات تيسلا الرياضية بعدما تركت موديل S إنطباعاً قوياً؟ للإجابة على السؤال وضعت السيارة أمام الجيل الماضي من تيسلا رودستر الرياضية.

حيث تعتبر رودستر هي أول سيارة تصنعها تيسلا, أطلقتها للبيع في عام 2008. ومن المنتظر أن يأتي الجيل الجديد منها في 2020, ووفقاً لتيسلا فالجيل القادم سيكسر جميع الأرقام القياسية وستكون أسرع سيارة إنتاجية في التاريخ.