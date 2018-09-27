خلال معرض هانوفر الألماني الأخير للسيارات والمركبات التجارية، كشفت فولكس فاجن عن نموذج جديد من عائلة سيارات I.D. الكهربائية، وهو نموذج Cargo (كارجو) المخصص لنقل البضائع والأعمال التجارية.
ويعتبر هذا النموذج بمثابة نسخة معدلة من نموذج I.D. Buzz السابق من الشركة، وهو أطول منه وأكبر حجما بفارق بسيط ليتسع لإضافة بضائع أو حمولة أكبر، ويبلغ طول النموذج الجديد 5.04 متر وعرضه 1.97 متر، وارتفاعه 1.96 متر، وتم تصميمه على قاعدة عجلات طولها 3.3 متر.
ويحمل هذا النموذج محرك كهربائي بقوة 201 حصان، وتم تحديد السرعة القصوى للنموذج الكترونيا حتى لا تتخطى أكثر من 160 كم/ساعة، ويتصل المحرك ببطارية بقدرة 48 كيلوواط ساعة تستطيع مده بالطاقة لمسافة تتراوح من 330 إلى 550 كيلومتر.
جدير بالذكر ايضا أن فولكس فاجن قدمت هذا النموذج بنظام للقيادة الذاتية من المستوى الرابع، وأيضا بألواح شمسية بسقف السيارة يمكن استخدامها لشحن البطارية الكهربائية للمحرك أثناء القيادة، ويتوقع أن تبدأ الشركة الألمانية في طرح النسخة النهائية من هذا النموذج بحلول عام 2021.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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