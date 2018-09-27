خلال معرض هانوفر الألماني الأخير للسيارات والمركبات التجارية، كشفت فولكس فاجن عن نموذج جديد من عائلة سيارات I.D. الكهربائية، وهو نموذج Cargo (كارجو) المخصص لنقل البضائع والأعمال التجارية.

ويعتبر هذا النموذج بمثابة نسخة معدلة من نموذج I.D. Buzz السابق من الشركة، وهو أطول منه وأكبر حجما بفارق بسيط ليتسع لإضافة بضائع أو حمولة أكبر، ويبلغ طول النموذج الجديد 5.04 متر وعرضه 1.97 متر، وارتفاعه 1.96 متر، وتم تصميمه على قاعدة عجلات طولها 3.3 متر.

ويحمل هذا النموذج محرك كهربائي بقوة 201 حصان، وتم تحديد السرعة القصوى للنموذج الكترونيا حتى لا تتخطى أكثر من 160 كم/ساعة، ويتصل المحرك ببطارية بقدرة 48 كيلوواط ساعة تستطيع مده بالطاقة لمسافة تتراوح من 330 إلى 550 كيلومتر.

جدير بالذكر ايضا أن فولكس فاجن قدمت هذا النموذج بنظام للقيادة الذاتية من المستوى الرابع، وأيضا بألواح شمسية بسقف السيارة يمكن استخدامها لشحن البطارية الكهربائية للمحرك أثناء القيادة، ويتوقع أن تبدأ الشركة الألمانية في طرح النسخة النهائية من هذا النموذج بحلول عام 2021.