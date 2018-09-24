هيونداي i30 n fastback عالية الأداء سيتم الكشف عنها خلال أيام

بالرغم من أن هيونداي أكدت حضور i30 N Fastback عالية الأداء لمعرض باريس لهذا العام الذي سيقام في 2 أكتوبر، إلا أننا موعودون بمشاهدة السيارة في 26 سبتمبر عند خوضها سباق بين روما العاصمة الإيطالية إلى باريس العاصمة الفرنسية.
هيونداي إختارت طريقة جديدة للكشف عن سيارتها بإستدعاء متسابق الراليات العالمي Gabriele Tarquini وخصمه Thierry Neuville الذين سيخوضان سباق تنافسي على متن i30 N Fastback لتحقيق رقم قياسي بقطع المسافة التي تفصل بين روما وباريس والتي تصل إلى أكثر من 1,400 كم.
ستحصل السيارة على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر المستخدم في شقيقتها فئة الهاتشباك، حيث ستكون قوة محرك الفئة الأساسية هي 246 حصان بينما الفئة الأعلى بمحرك 271 حصان، يذكر ان تسارعها من 0 إلى 100 كم/س سيكون خلال 6.1 ثانية فقط.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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