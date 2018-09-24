هيونداي i30 n fastback عالية الأداء سيتم الكشف عنها خلال أيام

بالرغم من أن هيونداي أكدت حضور i30 N Fastback عالية الأداء لمعرض باريس لهذا العام الذي سيقام في 2 أكتوبر، إلا أننا موعودون بمشاهدة السيارة في 26 سبتمبر عند خوضها سباق بين روما العاصمة الإيطالية إلى باريس العاصمة الفرنسية.

هيونداي إختارت طريقة جديدة للكشف عن سيارتها بإستدعاء متسابق الراليات العالمي Gabriele Tarquini وخصمه Thierry Neuville الذين سيخوضان سباق تنافسي على متن i30 N Fastback لتحقيق رقم قياسي بقطع المسافة التي تفصل بين روما وباريس والتي تصل إلى أكثر من 1,400 كم.

ستحصل السيارة على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر المستخدم في شقيقتها فئة الهاتشباك، حيث ستكون قوة محرك الفئة الأساسية هي 246 حصان بينما الفئة الأعلى بمحرك 271 حصان، يذكر ان تسارعها من 0 إلى 100 كم/س سيكون خلال 6.1 ثانية فقط.