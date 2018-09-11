في خطوة لتحديث خط انتاج عائلة سيارات X2، كشفت BMW مؤخرا عن موديل 2019 من موديل M35i الجديد كليا من هذه السيارة، والذي وصفته بأنه أقوى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بتصميم الكوبيه في الاسواق.

ويحمل هذا الموديل الجديد محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 302 حصان و450 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

وبهذه المواصفات أكدت الشركة الألمانية أن هذا الموديل يمكنه التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط، كما أكدت أيضا أنه مزود بالعديد من الأنظمة المطورة من قسم M الرياضي، ومنها نظام تعليق قوي، ونظام مكابح رياضي، وعجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات، وذلك بالإضافة لنظام M Sport Differential لتعديل سرعات العجلات الأمامية عند تخطي المنحنيات لجعل السيارة أكثر ثباتا وسرعة.

وضمت BMW لهذا الموديل بعض التعديلات الجوهرية في الشكل لتمييزه عن X2 العادية، حيث كان التعديل الأكبر في مقدمة السيارة وتحديدا في المصد الأمامي الذي أضافت الشركة على جانبيه وأسفل شبكة التهوية الأمامية مباشرة فتحات تهوية إضافية غير متواجدة بالموديل العادي من السيارة.

وستبدأ BMW في تصنيع هذا الموديل خلال شهر نوفمبر القادم، حيث ستطلق الشركة هذه السيارة في أمريكا أولا وبعدها ستبدأ في مارس 2019 تصنيع هذا الموديل من أجل سوق السيارات الأوروبي.