في خطوة لتحديث خط انتاج عائلة سيارات X2، كشفت BMW مؤخرا عن موديل 2019 من موديل M35i الجديد كليا من هذه السيارة، والذي وصفته بأنه أقوى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بتصميم الكوبيه في الاسواق.
ويحمل هذا الموديل الجديد محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 302 حصان و450 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).
وبهذه المواصفات أكدت الشركة الألمانية أن هذا الموديل يمكنه التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط، كما أكدت أيضا أنه مزود بالعديد من الأنظمة المطورة من قسم M الرياضي، ومنها نظام تعليق قوي، ونظام مكابح رياضي، وعجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات، وذلك بالإضافة لنظام M Sport Differential لتعديل سرعات العجلات الأمامية عند تخطي المنحنيات لجعل السيارة أكثر ثباتا وسرعة.
وضمت BMW لهذا الموديل بعض التعديلات الجوهرية في الشكل لتمييزه عن X2 العادية، حيث كان التعديل الأكبر في مقدمة السيارة وتحديدا في المصد الأمامي الذي أضافت الشركة على جانبيه وأسفل شبكة التهوية الأمامية مباشرة فتحات تهوية إضافية غير متواجدة بالموديل العادي من السيارة.
وستبدأ BMW في تصنيع هذا الموديل خلال شهر نوفمبر القادم، حيث ستطلق الشركة هذه السيارة في أمريكا أولا وبعدها ستبدأ في مارس 2019 تصنيع هذا الموديل من أجل سوق السيارات الأوروبي.
GMT 00:04 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرمرسيدس تكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة قريبا
GMT 00:03 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر ليستر LFP السيارة الأفضل تسارع في العالم
GMT 00:01 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر"جناح الخصوصية" في فانتوم ابتكار جديد من "رولز رويس"
GMT 23:57 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبربي إم دبليو تقدم نظام "سكرتير رقمي" في عدد من سياراتها في 2019
GMT 23:55 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرفولكس فاجن تقدم سيارة جديدة في معرض أوتوماك فورميلا 2018
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
أرسل تعليقك