تعرف على موعد طرح أول سيارة طائرة في الولايات المتحدة

وفقا لتقرير بموقع بريطاني شهير، أوضح أنه سيتم تسليم أول سيارة طائرة للعملاء في الولايات المتحدة الشهر المقبل ويطلق على السيارة اسمTF-X من شركة Terrafugia.

ويمكن أن تسافر السيارة بسرعة تصل إلى 100 ميل فى الساعة، وعندما تسير السيارة على الطريق سيتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائى هجين، وسيحتاج المشترون المحتملون إلى كل من رخصة قيادة على الطرق وشهادة للسفر بالطائرة.

ومن المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة في أكتوبر، ومن المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن نموذج آخر يحمل اسم TF-2، التى يمكن أن تعمل كطائرة لنقل الركاب والبضائع.

وتعمل السيارة على وقود خالى من الرصاص وقادر على الإقلاع والهبوط العمودى مما يعنى أنه لا يحتاج إلى مطار، مراوح السيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والتى تقول Terrafugia أنها هادئة، وسوف يستغرق تحويل السيارة إلى طائرة أقل من دقيقة، وتقول الشركة أن TF-X لن تحتاج إلى الكثير من التدريب من المستخدم على الطيران.