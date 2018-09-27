تعرف على موعد طرح أول سيارة طائرة في الولايات المتحدة

وفقا لتقرير بموقع بريطاني شهير، أوضح أنه سيتم تسليم أول سيارة طائرة للعملاء في الولايات المتحدة الشهر المقبل ويطلق على السيارة اسمTF-X من شركة Terrafugia.
ويمكن أن تسافر السيارة بسرعة تصل إلى 100 ميل فى الساعة، وعندما تسير السيارة على الطريق سيتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائى هجين، وسيحتاج المشترون المحتملون إلى كل من رخصة قيادة على الطرق وشهادة للسفر بالطائرة.
ومن المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة في أكتوبر، ومن المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن نموذج آخر يحمل اسم TF-2، التى يمكن أن تعمل كطائرة لنقل الركاب والبضائع.
وتعمل السيارة على وقود خالى من الرصاص وقادر على الإقلاع والهبوط العمودى مما يعنى أنه لا يحتاج إلى مطار، مراوح السيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والتى تقول Terrafugia أنها هادئة، وسوف يستغرق تحويل السيارة إلى طائرة أقل من دقيقة، وتقول الشركة أن TF-X لن تحتاج إلى الكثير من التدريب من المستخدم على الطيران.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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