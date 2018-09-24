كشفت شركة مرسيدس عن الإصدار الخاص "Edition 1" من أيقونتها AMG GT 63 S 4Matic+ بمزيد من الطابع الرياضي والخصوصية.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الإصدار الخاص "Edition 1" من سيارة الدفع الرباعي الرياضية يتوفر بثلاثة طلاءات مختلفة، هي الرمادي (designo graphite grey magno) والرمادي الميتالك (graphite grey metallic) والأبيض الماسي (diamond white bright).
كما تمتاز المقصورة الداخلية بمقاعد مكسوة بجلد نابا الفاخر مع خيوط حياكة متباينة باللون الأصفر بالإضافة إلى مقود رياضي ذي خيوط حياكة متباينة باللون الأصفر أيضا لتأكيد الطابع الرياضي المتفرد.
وتتألق السيارة رباعية المقاعد بجنوط AMG مسبوكة قياس 21 بوصة، وتزأر بقوة 639 حصان وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 315 كلم/س.
ويبلغ سعر الإصدار الخاص "Edition 1" من مرسيدس AMG GT 63 S 4Matic+ نحو 185 ألف و340 يورو، أي قرابة (ثلاثة ملايين و890 ألف جنيه مصري).
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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