تصدر فريق ريد بول التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن فعاليات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 ليؤكد الفريق على طموحه الكبير ورغبته في تحقيق الفوز بهذا السباق.