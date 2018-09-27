تعرف على مواصفات سيارة رينو الكهربائية الجديدة

أطلقت شركة رينو سيارتها الكهربائية الجديدة وتسمى "ZOE"، بمواصفات مذهلة، فهي سيارة صغيرة الحجم مزودة ببطارية 22 كيلوات، والتي تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلي 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة .
ويمكن شحن السيارة عن طريق الشحن السريع خلال 65 دقيقة وصولاً إلي نسبة 80%، كما يمكن شحنها بالشواحن العادية خلال ساعة و 40 دقيقة، بينما يتم شحنها من خلال الشاحن المنزلي في .
وتبدأ أسعار سيارة رينو الكهربائية في السوق البريطاني من 22 ألف جنيه استرليني (اي ما يعادل 520 الف جنيه مصري تقريباً).
وإلي جانب سيارة رينو الكهربائية قدم وكيل الشركة الفرنسية في مصر سيارات رينو المتاحة في الأسواق التي تتنوع فئاتها لتشمل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "كادجر" و"داستر"، والسيارة السيدان "ميجان"، السيارات الهاتشباك "سانديرو" كابتشر".
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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