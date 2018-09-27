تعرف على مواصفات سيارة رينو الكهربائية الجديدة

أطلقت شركة رينو سيارتها الكهربائية الجديدة وتسمى "ZOE"، بمواصفات مذهلة، فهي سيارة صغيرة الحجم مزودة ببطارية 22 كيلوات، والتي تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلي 400 كيلومتر بالشحنة الواحدة .

ويمكن شحن السيارة عن طريق الشحن السريع خلال 65 دقيقة وصولاً إلي نسبة 80%، كما يمكن شحنها بالشواحن العادية خلال ساعة و 40 دقيقة، بينما يتم شحنها من خلال الشاحن المنزلي في .

وتبدأ أسعار سيارة رينو الكهربائية في السوق البريطاني من 22 ألف جنيه استرليني (اي ما يعادل 520 الف جنيه مصري تقريباً).

وإلي جانب سيارة رينو الكهربائية قدم وكيل الشركة الفرنسية في مصر سيارات رينو المتاحة في الأسواق التي تتنوع فئاتها لتشمل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "كادجر" و"داستر"، والسيارة السيدان "ميجان"، السيارات الهاتشباك "سانديرو" كابتشر".