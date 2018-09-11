أكورا ilx 2019 تنطلق بلمسات داخلية وخارجية مختلفة

استوحت أكورا ملامح الموديل التجريبي Precision Concept الذي قدمته منذ عامين لتقدمه في موديلات ILX 2019 الجديدة التي ستبدأ مبيعاتها في أكتوبر المقبل وتعتبر السيارة شقيق أكثر أناقة لسيارات هوندا سيفيك سيدان وتأتي بمصابيح أمامية ليد متعددة وبشبكة تهوية مميزة وتتوفر السيارة بباقة AcuraWatch بصورة قياسية التي توفر نظام التحكم في منع السيارة من مغادرة المسار وتحذير مغادرة المسار ونظام الكبح لمنع التصادم وتحذير من التصادم الأمامي ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت سرعة قابل للتكيف.
كما تم تطوير مقصوة السيارة الداخلية مع واجهة مستخدم مزدوجة بتصميم جديد واستجابة أسرع ونظام اندرويد وiOS , كما تأتي العجلات بتصميم جديد قياس 17 بوصة مع خمسة أذرع منفصلة وعجلات 18 بوصة لنسخةILX A-Spec والتي تتوفر كذلك بباقتي تكنولوجي وبريميوم مع شخصية وأداء أعلى وتميز في الداخل والخارج.
كما تميز A-Spec تطعيمات كرومية داكنة مع لمسات فضية جرافيتي في لوحة القيادة وشعار على عجلة القيادة بتطريز مختلف ودواسات ألومنيوم ومقاعد بجلد أحمر . وتتوفر السيارة بخمسة خيارات لونية تشمل أسود لؤلؤي ماجستيك وأحمر لؤلؤي بيرفورمانس وأبيض لؤلؤي بلاتينيوم وبرونزي كانيون وأزرق لؤلؤي أبيكس، وسيتوفر للسيارة محرك 2.4 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 201 حصان وناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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