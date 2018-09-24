تعتزم شركة "DS" كشف النقاب عن سيارتها DS 3 Crossback الجديدة خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في الفترة من 2 إلى 14 أكتوبر القادم.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة، تتوفر بمحركات بنزين وديزل، وكذلك بنسخة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص (E-Tense).

وتعتمد النسخة الكهربائية على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتؤهلها البطارية سعة 50 كيلووات ساعة من بلوغ مدى سير 300 كلم.

وتبلغ السرعة القصوى للموديل الكهربائي 150 كلم/س. وتستغرق البطارية 5 ساعات للشحن عبر شاحن Wallbox بقدرة 11 كيلووات، في حين تحتاج إلى نصف ساعة فقط لشحن 80% من سعتها في محطة الشحن بقدرة 100 كيلووات.

وبجانب هذه النسخة تتوفر السيارة بموديلات معتمدة على محرك بنزين أو ديزل بقوة 100 حصان و130 حصان لكل منهما. والموديل الأقوى هو DS 3 Crossback 155، والذي يستعين بخدمات ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات.

وتتمتع السيارة الكروس أوفر الجديدة ببعض التجهيزات الفائقة مثل كشافات Matrix-LED، وشاشة Head-up، ومساعد الصف والسير على الطرق السريعة، والمقاعد الكهربائية، بالإضافة إلى جنوط قياس 18 بوصة.

ومن المقرر طرح السيارة DS 3 Crossback الجديدة مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 19 ألف يورو، أي ما يعادل نحو (400 ألف جنيه مصري).