تعتزم شركة "DS" كشف النقاب عن سيارتها DS 3 Crossback الجديدة خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في الفترة من 2 إلى 14 أكتوبر القادم.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة، تتوفر بمحركات بنزين وديزل، وكذلك بنسخة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص (E-Tense).
وتعتمد النسخة الكهربائية على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتؤهلها البطارية سعة 50 كيلووات ساعة من بلوغ مدى سير 300 كلم.
وتبلغ السرعة القصوى للموديل الكهربائي 150 كلم/س. وتستغرق البطارية 5 ساعات للشحن عبر شاحن Wallbox بقدرة 11 كيلووات، في حين تحتاج إلى نصف ساعة فقط لشحن 80% من سعتها في محطة الشحن بقدرة 100 كيلووات.
وبجانب هذه النسخة تتوفر السيارة بموديلات معتمدة على محرك بنزين أو ديزل بقوة 100 حصان و130 حصان لكل منهما. والموديل الأقوى هو DS 3 Crossback 155، والذي يستعين بخدمات ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات.
وتتمتع السيارة الكروس أوفر الجديدة ببعض التجهيزات الفائقة مثل كشافات Matrix-LED، وشاشة Head-up، ومساعد الصف والسير على الطرق السريعة، والمقاعد الكهربائية، بالإضافة إلى جنوط قياس 18 بوصة.
ومن المقرر طرح السيارة DS 3 Crossback الجديدة مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 19 ألف يورو، أي ما يعادل نحو (400 ألف جنيه مصري).
GMT 23:30 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبربي إم دبليو تطلق فيديو تشويقي للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع
GMT 23:19 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرجاجوار تشارك في معرض "أوتوماك فورميلا 2018" بـ4 سيارات محتلفة
GMT 22:41 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على مواصفات بيجو E-Legend الكهربائية
GMT 22:26 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبركل ما تريد معرفته عن فورد فيستا موديل 2019
GMT 22:16 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرجينيسيس تعلن عن أسعار سيارتها "G70" السيدان الجديدة
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
أرسل تعليقك