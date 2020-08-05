نصائح سهلة التطبيق للقيادة على الطرق السريعة للمبتدئين

نصائح القيادة للمبتدئين، قد تمثل مرجعا لكل السائقين والسائقات الذين بدءوا في أول خطواتهم في عالم قيادة السيارات، خصوصا القيادة على الطرق السريعة، إذ غالبا ما تمثل تحديا كبيرا بالنسبة للكثير من السائقين المبتدئين، وخاصة السائقات النساء اللاتي لم يعتدن القيادة على مثل هذه الطرق، لذا يرجى اتباع كافة تعليمات السلامة والأمان والنصائح أثناء القيادة على الطرق السريعة.

نصائح القيادة للمبتدئين على الطرق السريعة

ربط حزام الأمان على النحو الصحيح - ضبط مقعد القيادة حيث يوفر أقصى درجات الراحة الممكنة والتحكم الكامل في عجلة القيادة - تجنبوا الهاتف المحمول أثناء القيادة، وخصوصا القيادة على الطرق السريعة - تجنب وسائل تشتيت الانتباه مثل إعادة ضبط الراديو أو المذياع، أو الدخول في مناقشة مع أحد مرافقيك في السيارة - تأكد من نظافة الزجاج الأمامي للسيارة قبل البدء في القيادة، والتأكد من تشغيل الأضواء الأمامية فترة الغروب والوضع في الاعتبار طبيعة الطقس وتأثيرها على وضوح الرؤية - القيادة على الجانب الصحيح من الطريق، ويفضل سلك المسار اليمين وترك المسارات الأخرى للسيارات السريعة الأخرى

- الالتزام بحد السرعة على الطريق السريع، القيادة ببطء على الطريق السريع ضررها مثل القيادة بسرعة، والأسلم هو الالتزام بالسرعة المحددة من المرور - ترك مسافة أمنة بينك وبين السيارات أمامك لتجنب حوادث الاصطدام في حالة أي توقف مفاجئ تحتوي الطرق السريعة على مختلف أنواع السيارات إلى جانب الشاحنات والمقطورات، لذا أهم نصائح السائقين المبتدئين على الطرق السريعة وهو البقاء على مسافة أمنة وعدم محاولة تجاوز السيارات الثقيلة إلا بحذر شديد.