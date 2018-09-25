بي إم دبليو تكشف عن قائمة سياراتها المشاركة في معرض باريس

أعلنت بي إم دبليو عن القائمة المخصصة لمعرض باريس الذي يقام في 2 أكتوبر المقبل للصحفيين وفي 4 أكتوبر للزوار.
قائمة هذا العام ستشهد تدشين الجيل الجديد من Z4 والتي ظهرت في صور رسمية صادرة من الشركة مسبقاً، وتتميز بسقفها المفتوح وتصميمها الجديد والذي يتضمن العديد من التقنيات التي أضيفت من الشركة الألمانية، حيث تتوسط داخلية السيارة شاشة ضخمة بمقاس 10.2 إنش للنظام الترفيهي.
بي إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه ستظهر هي الأخرى في المعرض وهي مخصصة لمنافسة مرسيدس S-Class كوبيه، وتتسلح الفئة الثامنة بالعديد من الخصائص ذاتية القيادة بالإضافة إلى محركاتها الرائعة خاصة في فئة M850i كوبيه عالية الأداء بقوة 523 حصان بفضل محركها V8 المطور من قبل قسم M الرياضي.
أيضاً الجيل الرابع والجديد من X5 ستكون من ضمن أسطول بي إم دبليو في المعرض وتتميز بمحركاتها الجديدة ونظام مطور للدفع الرباعي ونظام تعليق جديد بالإضافة إلى نظام التشغيل الجديد للنظام الترفيهي من بي إم دبليو الذي يطلق عليه OS 7.0. وستكشف بي إم دبليو في معرض هذا العام عن M5 Competition التي ستأتي بمحرك V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 617 حصان وتمتلك تسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 3.3 ثانية فقط.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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