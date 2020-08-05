أشياء يجب فحصها بشكل جيد للغاية قبل السفر بالسيارة تعرفي عليها

بعد شهور من التباعد الاجتماعي والإغلاق بسبب فيروس كورونا كوفيد-19، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها مع فك الحظر، وعاد محبو السفر إلى الانطلاق مجددا بسياراتهم، سواء إلى الأماكن الساحلية للتخلص من ارتفاع درجات الحرارة، أو لزيارة الأقارب والأصدقاء، ولكن قبل السفر بالسيارة هناك عدة أمور يحب فحصها قبل الانطلاق.

فحص زيت المحرك، والتأكد من صلاحيته، حتى لا يتأثر المحرك ويسبب أي مشكلة أثناء السفر.

فحص الفرامل بشكل جيد للغاية، حتى لا تعرض حياتك ومن معك للخطر.

فحص السائل المبرد في الردياتير، لتجنب ارتفاع حرارة المحرك.

فحص وتنظيف البطارية والكابلات المتصلة بها.

فحص إطارات السيارة وضبط ضغط الهواء ومعها حتما الإطار الاحتياطي.

فحص المكيف والتأكد من سلامته.

فحص فلتر الهواء للتأكد من توفير الهواء المطلوب للمحرك.

فحص طفاية الحريق.

فحص المصابيح الأمامية للسيارة.