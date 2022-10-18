تطورات جديدة بشأن إعفاء سيارات المصريين من الجمارك
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تطورات جديدة بشأن إعفاء سيارات المصريين من الجمارك

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العرب اليوم - تطورات جديدة بشأن إعفاء سيارات المصريين من الجمارك

القاهرة _ العرب اليوم

 وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك. وشهدت الجلسة مناقشة مواد مشروع القانون بعد استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، حيث بين تقرير اللجنة، أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعا لهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، وإسهامهم في تنمية الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية.  وكان المجلس وافق على المادة 1 من مشروع القانون كما وردت في مشروع الحكومة، والتي نصت على: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

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تطورات جديدة بشأن إعفاء سيارات المصريين من الجمارك تطورات جديدة بشأن إعفاء سيارات المصريين من الجمارك



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