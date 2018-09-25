تنطلق في تمام العاشرة صباح غد الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا 2018"، والذي يستمر حتى الثلاثين من سبتبمر الجاري.

ويشارك في دورة "اليوبيل الفضي" من المعرض أكثر من 40 علامة تجارية، ومن المقرر بحسب المنظمين أن يتم الكشف عن أكثر من 50 سيارة جديدة بعضها يدخل السوق المحلي لأول مرة.

وأكدت الإدارة التنظيمية لـ"أوتوماك فورميلا" أن دورة 2018 ستكون الأكبر والأهم في تاريخه، خاصة أنها تتزامن مع بدء تعافي السوق المصري من حالة الركود التي أصابته على مدار أكثر من عام.

يقول هاني خفاجة، مدير عام شركو إنفورما المشرفة والمالكة للمعرض إن نسخة العام الحالي ستشهد الكثير من المفاجآت، لافتًا إلى أن المساحة التي سيقام عليها المعرض وتصل إلى 45000 م2 تجعل ساحات العرض هي الأكبر.

من جانبه أكد حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير السابق لرابطة مصنعي السيارات أن النسخة الحالية ستجذب الكثير من محبي السيارات، خاصة بعدما أعلن العديد من العارضين عن مفاجآت سيتم الكشف عنها خلال الفعاليات وكذلك ظهور عدد من السيارات الكهربائية التي تعرض في مصر لأول مرة.

ويتصدر قائمة العارضين في نسخة العام الحالي مرسيدس بنز ولكزس وبي إم دبليو وفيات وبيجو وميتسوبيشي وفولكس فاجن وسيتروين وشيري وجيلي وهيونداي وكيا وتويوتا ونيسان وسوزوكي وغيرها.

إدارة المعرض أعلنت عن طرح تذاكر الدخول من خلال منافذ البيع المباشر أو عبر موقع "أوتوماك فورميلا" الرسمي بشبكة الإنترنت، وتم تحديد تذكرة اليوم بـ90 جنيهًا ومن اليوم الثاني وحتى اليوم الأخير بـ45 جنيه للتذكرة.

يذكر أن "أوتوماك فورميلا 2018" سيقام لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير خلف مسجد القاهرة الجديدة، وذلك بعد 24 عامًا من إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.