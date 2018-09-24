بي إم دبليو تطلق فيديو تشويقي للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع

بعد مجموعة من الصور التجسسية والصور التشويقية، أطلقت بي إم دبليو هذه المرة فيديو تشويقي للفئة الثالثة بجيلها الجديد والتي ظهرت خلال مراحل التطوير والتصنيع من داخل مقر الشركة ومصانعها.
الفئة الثالثة بحلتها الجديدة من الممكن جداً أن تظهر في معرض باريس الذي يقام بعد أسبوعين حسبما كشفت تقارير صادرة مؤخراً، وتتميز بأنها أقل وزناً من الجيل الحالي بحوالي 55 كجم بالإضافة إلى تصميمها الجديد الرياضي, وذكرت بي إم دبليو سابقاً ان محرك السيارة الجديد من نوع 4 سلندر يحمل كفاءة للوقد تزيد بنسبة 5% عن الجيل الحالي.
طبقاً لـ BMW Blog، فالجيل الجديد من الفئة الثالثة سيأتي بعدة محركات تيربو سعة 3.0 لتر بقوة تتراوح بين 360 إلى 370 حصان، وسيعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات على أن يكون نظام الدفع خلفي، ومن المتوقع أن تتوفر المحركات من نوع 4 سلندر و 6 سلندر
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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