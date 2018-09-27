أستون مارتن تتعمل على تطوير محرك v6 لسيارتها الجديدة

تعمل شركة أستون مارتن تصنيع على سيارة خارقة جديدة يطلق عليها Project 003 وستحمل محرك وسطي يعمل بالبنزين وآخر كهربائي على أن يتم الكشف عنها في 2021 وستحمل تقنيات مستعارة من فالكاير.

السيارة الخارقة الجديدة سيكون حجمها بين فالكاير ومنافستها فيراري 488. وفي حديث للرئيس التنفيذي لأستون مارتن السيد Andy Palmer ذكر أنهم يعملون على محرك V6 تيربو هجين للسيارة بدلاً من محركات V8 و V12 المعتادة لسيارات أستون مارتن.

محرك مشروع 003 سيحمل تقنية KERS مخصصة للمحركات الهجينة وتستخدم عادة لسيارات السباقات والمتوفرة كذلك في لافيراري، وذكر السيد بالمر أن هذه التقنية من شأنها أن تقدم أقصى أداء ممكن من محرك الـ V6، وكشف في نهاية حديثه أن سعر السيارة لن يقل عن مليون دولار.