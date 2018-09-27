أستون مارتن تتعمل على تطوير محرك v6 لسيارتها الجديدة

تعمل شركة أستون مارتن تصنيع على سيارة خارقة جديدة يطلق عليها Project 003 وستحمل محرك وسطي يعمل بالبنزين وآخر كهربائي على أن يتم الكشف عنها في 2021 وستحمل تقنيات مستعارة من فالكاير.
السيارة الخارقة الجديدة سيكون حجمها بين فالكاير ومنافستها فيراري 488. وفي حديث للرئيس التنفيذي لأستون مارتن السيد Andy Palmer ذكر أنهم يعملون على محرك V6 تيربو هجين للسيارة بدلاً من محركات V8 و V12 المعتادة لسيارات أستون مارتن.
محرك مشروع 003 سيحمل تقنية KERS مخصصة للمحركات الهجينة وتستخدم عادة لسيارات السباقات والمتوفرة كذلك في لافيراري، وذكر السيد بالمر أن هذه التقنية من شأنها أن تقدم أقصى أداء ممكن من محرك الـ V6، وكشف في نهاية حديثه أن سعر السيارة لن يقل عن مليون دولار.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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