تعرف على مواصفات وأسعار جراند سيراتو 2019

انطلقت سيارة كيا جراند سيراتو 2019، في الأسواق المصرية، بتصميم داخلي وخارجي مختلف تماماً عن النسخة السابقة.
وزودت بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 130 حصان.
وتتسارع السيارة من الثبات وصولاً إلي 100 كيلومتر/س خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كيلومتر/س، وتستهلك السيارة 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
وزودت السيارة بوسائل الأمان الأساسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب المامي – غير متوفر في الفئة الأولي، نظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS، حساسات ركن امامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة.
وتقف السيارة السيدان علي جنوط رياضية قياس 16 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية – الشنطة إلي 502 لتر.
جراند سيراتو 2019 زودت بمصابيح أمامية وخلفية من الليد- متاحة للفئة الأعلي، مرايات جانبية كهربائية، تشغيل وإيقاق المحرك بضغطة زر، مثبت للسرعة، كاميرا خلفية لمساعدة السائق علي ركن السيارة، التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة، فتحة سقف كهربائية.
وفيما يتعلق بباقة الترفية داخل مقصورة سيراتو الجديدة فزودت السيارة بمشغل اقراص مدمجة، مدخل توصيلAUX، مدخل USB، خاصية التوصيل الاسلكي " بلوتوث"، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة.
ويطرح وكيل السيارة بأربع فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 329.900 ألف جنيه، 354.900 للفئة الثانية، وفئة الـ Highline بسعر 379.900، لأما الفئة الأعلي Topline فيصل سعرها الرسمي إلي 419.900.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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