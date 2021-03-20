تحفة جديدة من porsche لمحبي السيارات الشبابية المميّزة

استعرضت شركة Porsche نموذجها الأحدث من سيارات Taycan 4 التي حملت في تصميمها معالم القوة والأناقة والعصرية معا.وتتميز مركبات Cross Turismo الجديدة عن سيارات Taycan 4 السابقة بهيكل ستيشن شديد الانسيابية بطول 4 أمتار و97 سنتيمترا، ارتفاعه 140 سم، ومزين بفتحات هوائية ومصابيح فريدة التصميم تمنحه طابعا رياضيا.كما حصلت هذه المركبات على عجلات رياضية عريضة وعلى جنح هوائي مثبت على مؤخرة السقف وأنظمة تعليق خاصة تمنحها ثباتا عاليا جدا على المنعطفات أثناء السير بسرعات عالية.

أما قمرتها من الداخل فجاءت بمقاعد لـ 4 أو 5 ركاب، مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وفي المسافة ما بين المقعدين الأماميين ثبتت لوحة لمسية يمكن من خلالها التحكم بانظمة القيادة والعديد من إعدادات المركبة، أما واجهة القيادة فخلت من الأزرار التقليدية، وحصلت على شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية طويلة لضبط أنظمة المولتيميديا ومشاهدة الفيديوهات ورصد محيط السيارة عبر الكاميرات.وستطرح Porsche عدة نسخ من هذه المركبات، نسخ بمحركات بعزم 680 حصانا تتسارع من 0 حتى 100 كلم/سا في غضون 3.3 ثانية، ونسخ بمحركات بعزم 761 حصانا تتسارع من السكون حتى 100 كلم/سا في غضون 2.9 ثا فقط.