تعرف على مميزات ومواصفات bmw x5 موديل 2019
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تعرف على مميزات ومواصفات "BMW X5" موديل 2019

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العرب اليوم - تعرف على مميزات ومواصفات "BMW X5" موديل 2019

BMW X5 2019
واشنطن - العرب اليوم

ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من BMW X5، وهي سيارة من فئة SUV وتتمتع بتصميم قوي وأداء رياضي عالي. 

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها. 

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل الجديد من BMW وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق. 

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تعرف على مميزات ومواصفات bmw x5 موديل 2019 تعرف على مميزات ومواصفات bmw x5 موديل 2019



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تعرف على مميزات ومواصفات bmw x5 موديل 2019 تعرف على مميزات ومواصفات bmw x5 موديل 2019



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