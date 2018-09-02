تعديلات طرأت على ميتسوبيشي outlander 2019

أجرت شركة ميتسوبيشي تعديلات على سيارتها Outlander موديل 2019 الهجينة، وأوضحت الشركة أن السيارة تأتي بقوة 99 كيلووات/135 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 60 كيلووات/82 حصان على المحور الأمامي ومحرك كهربائي بقوة 70 كيلووات/95 حصان على المحور الخلفي.
ويتم تغذية كلا المحركين بواسطة بطارية سعة 8ر13 كيلووات ساعة، والتي يمكن شحنها عبر المقبس الكهربائي في غضون 4 ساعات لتتيح إمكانية قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية لمسافة 45 كلم، مع سرعة قصوى تصل إلى 135 كلم/س.
وتتسارع السيارة Outlander من الثبات إلى سرعة 100 كل/س في غضون 5ر10 ثانية وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 170 كلم/س. ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 0ر2 لتر/100 كلم.
وتطل السيارة Outlander برتوش تصميمية طفيفة مع زيادة فخامة المقصورة الداخلية من خلال المقاعد الأكثر راحة والفرش الجلدي الأكثر أناقة ووحدات الكونسول الديكورية الجديدة.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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