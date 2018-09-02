تعديلات طرأت على ميتسوبيشي outlander 2019

أجرت شركة ميتسوبيشي تعديلات على سيارتها Outlander موديل 2019 الهجينة، وأوضحت الشركة أن السيارة تأتي بقوة 99 كيلووات/135 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 60 كيلووات/82 حصان على المحور الأمامي ومحرك كهربائي بقوة 70 كيلووات/95 حصان على المحور الخلفي.

ويتم تغذية كلا المحركين بواسطة بطارية سعة 8ر13 كيلووات ساعة، والتي يمكن شحنها عبر المقبس الكهربائي في غضون 4 ساعات لتتيح إمكانية قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية لمسافة 45 كلم، مع سرعة قصوى تصل إلى 135 كلم/س.

وتتسارع السيارة Outlander من الثبات إلى سرعة 100 كل/س في غضون 5ر10 ثانية وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 170 كلم/س. ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 0ر2 لتر/100 كلم.

وتطل السيارة Outlander برتوش تصميمية طفيفة مع زيادة فخامة المقصورة الداخلية من خلال المقاعد الأكثر راحة والفرش الجلدي الأكثر أناقة ووحدات الكونسول الديكورية الجديدة.