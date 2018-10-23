بورش تعمل على نسخة إنتاجية من mission e cross turismo

بعد الإعلان الضخم لبورش عن سيارتها الكروس أوفر الكهربائية الأولى Mission E Cross Turismo في معرض جنيف الماضي كسيارة إختبارية، أكدت الشركة اليوم أنها ستنتج نسخة إنتاجية من السيارة في مصنعها في ألمانيا بجانب تايكان الكهربائية.

بورش لم تكشف عن الموعد المحدد لبدء عملية الإنتاج إلا أنها ذكرت أنها ستوفر 300 وظيفة جديدة للعمل على Mission E فقط بالإضافة إلى تحديد العام 2021 كموعد لإطلاق السيارة للأسواق، يذكر أن Mission E تمتلك محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 592 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط ونظام دفع رباعي ومدى يصل إلى 500 كم.