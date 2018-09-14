فولفو تصمم سيارة قادرة على الطيران من واشنطن إلى نيويورك

كشفت شركة صناعة السيارات السويدية "فولفو كارز" النقاب عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية ذاتية القيادة وهي "فولفو 360 سي". ولكي تميزها عن السيارات ذاتية القيادة العديدة الموجودة على الساحة حاليا، صممت فولفو السيارة "360 سي" لتكون قادرة على الطيران وتنافس شركات الطيران التجاري.