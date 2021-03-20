مازدا تطرح نسخا مميّزة من أشهر سياراتها الكروس أوفر
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مازدا تطرح نسخا مميّزة من أشهر سياراتها الكروس أوفر

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العرب اليوم - مازدا تطرح نسخا مميّزة من أشهر سياراتها الكروس أوفر

سيارات CX-5 الجديدة
واشنطن - العرب اليوم

 أعلن وكلاء مازدا أن الشركة بدأت بطرح نماذج معدلة ومميزة من سيارات CX-5 و CX-9 في عدد من أسواق العالم.وتتميز نماذج سيارات CX-5 الجديدة التي طورتها مازدا بالتعاون مع مكتب Noir الفرنسي الشهير للتصاميم بهياكل يطغى عليها اللون الأسود بالكامل تقريبا، فحتى الشبك الأمامي لغطاء المبرد صبغ بهذا اللون وكذلك الأغطية الخارجية للمرايا الجانبية، أما الكروم اللماع فميز بعض العناصر الخارجية مثل ممتصات الصدمات وأنابيب العوادم وأقراص العجلات.

وقمرة هذه السيارات جهزت بمقاعد جلدية مريحة بتصاميم جديدة، وطرزت المقاعد بخيوط حمراء اللون بطريقة مميزة، أما المقود فقد كسي بالجلد الأسود الناعم الملمس، وجهزت واجهة القيادة بشاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، والعجلات حصلت على أقراص من الكروم بمقاس 19 إنشا.

وستطرح عدة نسخ من هذه المركبات، بعضها مجهز بكاميرات تبين محيط الهيكل بالكامل، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ، ومجهزة بمنظومات دفع رباعي ومحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 150 و194 حصانا.

أما مركبات Mazda CX-9 Noir الجديدة فحصلت على تصميم أكثر تميزا للواجهات الأمامية والمرايا، وجهزت بعجلات بمقاس 20 إنشا، وأنظمة إضاءة مميزة لواجهات القيادة، و6 وسادات أمان هوائية، وأنظمة لعرض بيانات السرعة على الزجاج الأمامي، ومصابيح محدثة تعتمد على تقنيات LED، إضافة إلى أنظمة أمان تتحكم بالفرامل تلقائيا لمنع الحوادث، وكاميرات وحساسات مسافات ترصد محيط الهيكل.

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مازدا تطرح نسخا مميّزة من أشهر سياراتها الكروس أوفر مازدا تطرح نسخا مميّزة من أشهر سياراتها الكروس أوفر



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