تركز أودي على تطوير تقنياتها في جميع المجالات، ومن أهمها السيارات الكهربائية، وسوف تكشف الشركة لاحقاً عن سيدان كهربائية باسم e-tron GT التي تقول الشركة أنها ستتفوق على أي سيدان كهربائية في الأداء بما فيها تيسلا موديلS P100D.

جدير بالذكر أن تيسلا موديل S P100D تمكنت بالفعل من هزيمة عدد من السيارات الرياضية والسيارات الخارقة في سباق الربع ميل. وعند وصول أودي e-tron GT فسوف يتوجب عليها تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 2.5 ثانية لتكون منافسة لتيسلا، ما يعني أن ملاك أودي R8 لن يعجبهم ذلك.

يتوقع أن تستفيد أودي من قاعد عجلات بورش تايكان، ولكنها ستحصل على بطاريات محتلفة ونظام شحن شريع بقدرة 350 كيلوواط.