تقرير يرصد التفاصيل الكاملة ومواصفات مازدا 3 موديل 2021

كشفت شركة مازدا اليابانية المصنعة للسيارات عن كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات طراز مازدا 3 بنسخته الأحدث لعام 2021 وقدم موقع كار أن درايفر" عرضا تفصيليا لها، وذكر ضمنها قدرة المحرك ومعدل استهلاك الطراز للوقود، والفئات التي يتوفر بها للبيع بالأسواق مع ذكر تكلفة كل فئة.

الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن أحدث ما يضاف من تعديلات لنسخة 2021 الجديدة من طراز مازدا 3، التي شهدت إضافة خيار جديد ضمن خيارات المحركات المخصصة للطراز، وهو محرك توربيني بسعة 2.5 لتر. كما خصصت مازدا بعض الكماليات لتكون حصرية ضمن الفئات المقتدمة من الطراز بعد أن كانت متاحة بداية من الفئة الافتتاحية، مثل الراديو المتصل بالقمر الصناعي والنظام الصوتي المكون من 12 مكبر.

الأسعار

ذكر الموقع الأسعار التي تتوفر بها للبيع نسخة 2021 الجديدة من طراز مازدا 3، والتي يطرح بـ 7 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم 2.0 تتوفر بسعر 21,445 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم 2.5 S تتوفر بسعر 22,445 ألف دولار، ثم فئة 2.5 S Select وتتوفر بسعر 23,645 ألف دولار كما تأتي فئة 2.5 S Preferred وتتوفر بسعر 25,295 ألف دولار، ومن بعدها تأتي فئة 2.5 S Premium وتتوفر بسعر 27,795 ألف دولار، ثم فئة 2.5 Turbo وتتوفر بسعر 30,845، وأعلى فئة من طراز مازدا هي فئة 2.5 Turbo Premium Plus وتتوفر بسعر 33,395 ألف دولار.

المحرك

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" قدرات المحرك الذي تتوفر به نسخة 2021 الأحدث من طراز مازدا 3، وقال إن الفئة الافتتاحية للطراز تعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 155 حصانا، وتتوفر منه فئات أعلى في أداء المحرك، تشمل محركات بسعة 2.5 لتر وبقوة 186 حصانا، وأيضا بقوة 250 حصانا وسعة 2.5 لتر.

استهلاك الوقود

وعن استهلاك الوقود قال موقع "كار أند درايفر" إن الفئة الافتتاحية من طراز مازدا، تستهلك من الوقود جالونا واحدا لكل 26 ميلا تقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 35 ميلا تقطعهم على الطريق السريع وجالون واحد لكل 30 ميلا مجتمعين.

التقنيات

ذكر بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" أبرز ما أضيف لطراز مازدا 3 موديل 2021 من تقنيات، وشمل ذلك شاشة معلوماتية بقياس 8.8 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو ولفئات المتقدمة من الطراز يتوفر نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي من ماركة Bose الفخمة مكونا من 12 سماعة مكبرة.

الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات طراز مازدا بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة للطراز بنسخته الجديدة لعام 2021، وأفاد بأن أبرز هذه الأنظمة نظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا عند استشعار اصطدام وشيك، ونظام للتحذير عند الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على المسافات الآمنة بين المركبات.