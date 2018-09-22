فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الجديدة gti rabbit edition

تحتفل فولكس فاجن أمريكا بتاريخها مع تقديم نسخة GTI Rabbit Edition 2019 التي تعود الى تاريخ الشركة وتقوم بتكريمه من خلال هذه السيارة الهاتشباك الساخنة الألمانية، التي تندرج بين نسخ S وSE.
وتأتي هذه النسخة الخاصة بعجلات 18 بوصة سوداء واسبويلر خلفي ومرايا خارجية باللون الأسود واضاءة ليد أمامية مع نظام اضاءة أمامي قابل للتكيف بصورة قياسية.
ويتوفر جسم السيارة بلون أزرق كورن فلاور أو رمادي أورانو أو أبيض بيور أو أسود ديب لؤلؤي، كما يتوفر لها في الداخل تطريز أحمر لسجاد الارضية كما توفرت السيارة بنظام دخول ذكي بدون مفتاح وزر لتشغيل المحرك ومساعد أمامي وشاشة لرصد البقع العمياء وتحذير من حركة المرور خلف السيارة.
وبغض النظر عن الاصدار، فكل نسخ فولكس فاجن جولف GTI تتوفر بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني والمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 228 حصانا وبالاضافة الى حصول السيارة على مكابح أكثر قوة مع نظام تفاضلي ميكانيكي وتحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح طوارئ ذاتية تنشط في حال رصد أحد المشاة.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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