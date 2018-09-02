كشفت شركة "لامبورجيني" الأسبوع الماضي عن سيارتها الأحدث علي الإطلاق من نسخة "أفينتادور".
وكشفت الشركة الإيطالية عن مواصفات السيارة الخارقة التي زودت بمحرك من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر، بقوة 770 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.
وبفضل قوة محركها تنطلق السيارة من الثبات بسرعة 100 كيلومترفي الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط، وتصل إلي سرعة قصوي 350 كيلومتر في الساعة.
وبحسب موقع موتور1 المتخصص في عالم السيارات، تمكنت السيارة من تسجيل رقم قياسي جديد بعد ان اجتازت حلبة "نوربرغرنغ"الألمانية محققتاً زمن قدرة 6 دقائق و44 ثانية.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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