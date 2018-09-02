كشفت شركة "لامبورجيني" الأسبوع الماضي عن سيارتها الأحدث علي الإطلاق من نسخة "أفينتادور".

وكشفت الشركة الإيطالية عن مواصفات السيارة الخارقة التي زودت بمحرك من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر، بقوة 770 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وبفضل قوة محركها تنطلق السيارة من الثبات بسرعة 100 كيلومترفي الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط، وتصل إلي سرعة قصوي 350 كيلومتر في الساعة.

وبحسب موقع موتور1 المتخصص في عالم السيارات، تمكنت السيارة من تسجيل رقم قياسي جديد بعد ان اجتازت حلبة "نوربرغرنغ"الألمانية محققتاً زمن قدرة 6 دقائق و44 ثانية.