أشهر علامات تلف إطارات السيارة وضرورة استبدالها تعرّف عليها

إطارات السيارة يقل عمرها الافتراضي بمرور الوقت، كما هو الحال مع أي منتج آخر، ولأن استخدام إطارات السيارات المهترئة، يمكن أن يزيد من خطورة تسبب السيارة في حادث مروري، فلابد من معرفة متى يجب استبدال إطارات السيارة بأخرى جديدة.سمك الإطار المطاطي الخاص بإطار السيارة يمكن أن يرشدك إلى ضرورة استبدال الإطارات، الإطار المطاطي يفقد سمكه الملائم نتيجة احتكاك إطار السيارة المستمر بالطريق لفترات طويلة، وعندما يفقد الجزء المطاطي في الإطار سمكه فإن ذلك يؤدي إلى التقليل من قوة الجر والالتصاق للسيارة على الطرق، وفي النهاية يعرقل القيادة الآمنة.

تشققات على الجدار الجانبي لإطار السيارة، واحدة من العلامات التي تشير إلى ضرورة استبدال إطار السيارة على الفور، لأنها تشير إلى تآكل الزيوت والمواد الكيميائية التي تحمي الجزء المطاطي في الإطار مما يتركه معرضا للثقب بسهولة الشقوق والانتفاخات التي تظهر على جسم الإطار، من العلامات المؤكدة التي تشير إلى أن إطار السيارة في المرحلة الأخيرة من دورة حياته، وتكمن خطورة الشقوق في جسم الإطار في كونها تتسبب في تسرب الهواء من داخل الإطار ببطء وبشكل تدريجي يجعل السائق لا يلاحظه.

اهتزاز إطارات السيارة على الطريق يحدث نتيجة وجود مشكلة في محاذاة أو توازن إطارات السيارة وعادة ما يؤدي إلى تآكل مفرط وغير متساو في إطارات السيارة وقد يتطلب الأمر استبدالها سماع أصوات ضجيج صادرة من إطارات السيارة، خاصة إذا كان ذلك الصوت صوت صرير لأنه مؤشر على أن الإطارات غير محاذاة بشكل صحيح، أو أن الجزء المطاطي فيها قد تعرض للتلف.