كشفت شركة تويوتا عن الموديل الخاص الذي يحمل أسم Y20 احتفالا بمرور 20 عاما على تدشين أيقونتها Yaris الصغيرة.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الخاص Y20 يتميز من خلال الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة، وكذلك الأشرطة الجانبية باللون الرمادي الداكن، فضلا عن أغطية المرايا الجانبية وشبكة المبرد والكشافات الأمامية المحاطة بالكروم والنوافذ الجانبية والخلفية المعتمة، وشعار Y20 على المؤخرة.
ويظهر اللون الرمادي الداكن أيضا بالمقصورة الداخلية على الكونسول الأوسط والمقود والمقاعد، كما تزدان المقصورة بلون الكروم المطفأ على فتحات التهوية، وكذلك بالسجاد الأسود والمحاط بحافة فضية لتعميق طابع الفخامة بالسيارة.
ولم تذكر تويوتا حتى الآن سعر الموديل الخاص Y20.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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