كشفت شركة تويوتا عن الموديل الخاص الذي يحمل أسم Y20 احتفالا بمرور 20 عاما على تدشين أيقونتها Yaris الصغيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الخاص Y20 يتميز من خلال الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة، وكذلك الأشرطة الجانبية باللون الرمادي الداكن، فضلا عن أغطية المرايا الجانبية وشبكة المبرد والكشافات الأمامية المحاطة بالكروم والنوافذ الجانبية والخلفية المعتمة، وشعار Y20 على المؤخرة.

ويظهر اللون الرمادي الداكن أيضا بالمقصورة الداخلية على الكونسول الأوسط والمقود والمقاعد، كما تزدان المقصورة بلون الكروم المطفأ على فتحات التهوية، وكذلك بالسجاد الأسود والمحاط بحافة فضية لتعميق طابع الفخامة بالسيارة.

ولم تذكر تويوتا حتى الآن سعر الموديل الخاص Y20.