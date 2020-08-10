بدأت شركة "رولز رويس" عملاق صناعة السيارات في التعاون مع شركة "Boom Supersonic" لبناء أسرع طائرة مدنية في العالم.ومن المقرر أن تكون الطائرة قادرة على الطيران بأكثر من ضعف سرعة الصوت، بمدى يصل إلى 8336 كيلو متر وستتمكن الطائرة من نقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ثلاث ساعات ونصف، أي نصف الوقت الذي تستغرقه نفس الرحلة في الوقت الحالي.وتركز الشراكة بين الشركتين على توفير نظام دفع للمركبة الأسرع من الصوت، ومن المقرر كشف النقاب عنها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.