تتجهز شركة مرسيدس الألمانية للتكشف عن سيارة الأداء العالي AMG A35 كأحد خيارات AMG المتوفرة لعائلة A-Class.
وبهذه المناسبة نشرت مرسيدس صور تشويقية للسيارة المنتظرة تكشف عن عناصر مميزة تشمل الرزمة الآبروديناميكية الداكنة، والشبك الأمامي الفاخر، وعلامات AMG على الأبواب.
من المنتظر أن تأتي AMG A35 بمحرك تيربو 2.0 لتر ينتج ما لا يقل عن 300 حصان، كما ستحمل أنظمة معدلة للأداء الرياضي تشمل أنظمة التعليق والتوجيه، وبالرغم من أن الصور التشويقية لا تصور الداخلية إلا أنه من المؤكد قدومها بتعديلات تناسب AMG.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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