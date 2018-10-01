سيات تكشف عن سيارتها tarraco في باريس

كشفت شركة سيات الإسبانية عن سيارتها Tarraco الجديدة سباعية المقاعد، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية SUV، ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 75ر4 متر، وتعتمد من الناحية التقنية على موديل سكودا Kodiaq، وتستوعب السيارة ما يصل إلى 700 لتر من الأمتعة، كما تم تجهيز السيارة الجديدة بكشافات LED وأجهزة رقمية وتحكم أوتوماتيكي في مسافة الأمان وشاشة لمسية كبيرة قياس 8 بوصة.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن العضو الثالث في عائلة موديلات الأراضي الوعرة لها يعتمد على مجموعة من محركات البنزين والديزل مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض (DSG)، وتغطي نطاق القوة الممتد بين 150 و 190 حصان.

وتزخر سيارة سيات Tarraco الجديدة بباقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة المحيط مع نظام التعرف على المشاة وراكبي الدراجات الهوائية.