أطلقت ماكلارين صورة تشويقية جديدة تعود لسيارتها الخارقة Speedtail، الصورة التي تظهر الجزء الخلفي تكشف عن التصميم الأنيق للسيارة التي ستظهر للمرة الأولى في 26 أكتوبر المقبل.

الصورة لا تظهر الكثير من تفاصيل السيارة سوى العوادم الخلفية التي ظهرت بتصميم رياضي، ومن المتوقع أن تمتلك السيارة الخارقة الجديدة محرك هجين بقوة 987 حصان وسرعة قصوى تبلغ 391 كم/س، ولن تنتج ماكلارين سوى 106 نسخة من Speedtail التي تم تصميمها بثلاثة مقاعد كالأيقونة F1.