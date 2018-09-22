كشفت شركة سوزوكي عن سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات المخصصة للأراضي الوعرة Jimny الجديد، الذي يتمتع بتصميم صندوقي حاد الزوايا.
وأوضحت الشركة اليابانية أن Jimny الجديدة تأتي بطول 3.65 متر، ويعتمد على نظام دفع رباعي قابل للتفعيل ضمن التجهيزات القياسية، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 830 لترا.
وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان، يصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 145 كلم/س، ويختلف معدل استهلاك السيارة باختلاف ناقل الحركة ليتراوح بين 6.8 و7.5 لتر.
وتم تجهيز السيارة بشكل قياسي بنظام الحفاظ على حارة السير، والتحذير من الإرهاق، وشاشة لمسية لنظام الملاحة، بالإضافة إلى نظام التعرف على الإشارات المرورية، والذي يظهر لأول مرة في موديلات الشركة اليابانية.
ولم تفصح سوزوكي عن موعد طرح أو أسعار سيارة الأراضي الوعرة Jimny حتي الأن.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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