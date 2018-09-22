كشفت شركة سوزوكي عن سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات المخصصة للأراضي الوعرة Jimny الجديد، الذي يتمتع بتصميم صندوقي حاد الزوايا.

وأوضحت الشركة اليابانية أن Jimny الجديدة تأتي بطول 3.65 متر، ويعتمد على نظام دفع رباعي قابل للتفعيل ضمن التجهيزات القياسية، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 830 لترا.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان، يصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 145 كلم/س، ويختلف معدل استهلاك السيارة باختلاف ناقل الحركة ليتراوح بين 6.8 و7.5 لتر.

وتم تجهيز السيارة بشكل قياسي بنظام الحفاظ على حارة السير، والتحذير من الإرهاق، وشاشة لمسية لنظام الملاحة، بالإضافة إلى نظام التعرف على الإشارات المرورية، والذي يظهر لأول مرة في موديلات الشركة اليابانية.

ولم تفصح سوزوكي عن موعد طرح أو أسعار سيارة الأراضي الوعرة Jimny حتي الأن.