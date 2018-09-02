كشفت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل سيارات كيا موتورز الكورية في مصر، عن أحدث سياراتها في السوق المصري كيا جراند سيراتو 2019.

وتأتي سيارة كيا الشهيرة "سيراتو" بتصميم داخلي وخارجي مختلف تماماً عن النسخة السابقة، وزودت بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 130 حصان.

وتتسارع السيارة من الثبات وصولاً إلي 100 كيلومتر/س خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كيلومتر/س، وتستهلك السيارة 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وزودت السيارة بوسائل الأمان الأساسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب المامي – غير متوفر في الفئة الأولي، نظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS، حساسات ركن امامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

وتقف السيارة السيدان علي جنوط رياضية قياس 16 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية – الشنطة إلي 502 لتر.

جراند سيراتو 2019 زودت بمصابيح أمامية وخلفية من الليد- متاحة للفئة الأعلي، مرايات جانبية كهربائية، تشغيل وإيقاق المحرك بضغطة زر، مثبت للسرعة، كاميرا خلفية لمساعدة السائق علي ركن السيارة، التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة، فتحة سقف كهربائية.

وفيما يتعلق بباقة الترفية داخل مقصورة سيراتو الجديدة فزودت السيارة بمشغل اقراص مدمجة، مدخل توصيلAUX، مدخل USB، خاصية التوصيل الاسلكي " بلوتوث"، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة.

ويطرح وكيل السيارة بأربع فئات مختلفة التجهيزات، باسعار تبدأ من 329.900 ألف جنيه، 354.900 للفئة الثانية، وفئة الـ Highline بسعر 379.900، لأما الفئة الأعلي Topline فيصل سعرها الرسمي إلي 419.900.